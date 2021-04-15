Цифра дня: Сколько россиян просят других помочь им разобраться с интернетом?

Портал «Рамблер» провёл среди россиян опрос о цифровой грамотности. Пользователи рассказали, как они пользуются интернетом.

65% опрошенных правильно ответили на вопрос, что такое цифровая грамотность. Под этим термином имеют в виду безопасное и эффективное использование интернет-сервисов и технологий.

49% респондентов рассказали, что применяют свои цифровые навыки главным образом для чтения и поиска новостей в интернете. Также люди используют интернет для работы с почтой, просмотра развлекательного контента, образования, покупок, общения и получения услуг.

49% россиян сообщили, что не вводят свои данные на случайных сайтах. 6% заявили, что не заботятся о сохранности своих данных. 5% беспокоятся об этом только во время онлайн-покупок.

65% респондентов рассказали, что при использовании цифровых технологий у них не возникает проблем. 28% признались, что им есть, чему поучиться. 7% сообщили, что не образованы в интернет-сфере. 19% россиян отметили, что иногда обращаются за помощью к близким.