Цифра дня: Сколько россиян работают сверхурочно?

Онлайн-школа английского языка Skyeng провела опрос и узнала, сколько времени россияне тратят на работу, учёбу и отдых.

Skyeng опрашивала людей в возрасте от 18 до 45 лет. Как выяснилось, только 19% респондентов удаётся нормально распределять время между работой и отдыхом. 62% признались, что работают больше 40 установленных законодательством часов в неделю. Каждый второй участник опроса сообщил, что ему приходится задерживаться на работе или работать в выходные. Этой участи смогли избежать только 6% опрошенных.

Четверть россиян констатировала, что ничего не успевает. Тем не менее, почти 84% респондентов заявили, что проходят дополнительные курсы.

Наиболее популярный вид отдыха для россиян — общение в соцсетях. Об этом рассказали почти 50% респондентов.