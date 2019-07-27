Цифра дня: Сколько россиян работают в нерабочее время?

Исследователи из Университета НИУ ВШЭ узнали, сколько людей в России работают вне установленного договором графика. Оказалось, что шокирующее количество россиян трудятся и по ночам, и по выходным.

Только 41% опрошенных заявил, что не выполняет рабочие задачи по вечерам и ночам. Всего лишь 23% россиян ответили, что действительно отдыхают в выходные дни. Каждый второй респондент работает в вечернюю или ночную смену несколько раз в месяц, каждый четвёртый — несколько раз в неделю или каждый день. Более 33% работают по вечерам и на выходных одновременно.

Почти 64% опрошенных отметили, что работают в нестандартных графиках постоянно. В основном, это мужчины, руководители высшего и среднего звена, а также работники сельского хозяйства, розничной торговли и сферы услуг.

Ранние исследования показали, что нетрадиционные графики работы оказывают негативное влияние на организм человека, в частности, вызывают стресс.