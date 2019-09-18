Цифра дня: Сколько россиян регулярно чистят историю браузера?

«Лаборатория Касперского» опросила россиян и узнала, как они относятся к приватности в сети: общаются ли через зашифрованные мессенджеры, чистят ли историю браузера и пользуются ли поддельными именами при регистрации на сайтах.

84% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы кто-либо знал, чем они занимаются в интернете. В качестве мер предосторожности 54% россиян регулярно чистят историю браузера, 24% — используют поддельные имена для регистрации на большинстве сайтов, 22% — общаются только через зашифрованные мессенджеры, а 12% — пользуются приватными поисковиками. 23% респондентов признались, что заклеивают камеру на компьютере.

При этом многие пользователи боятся не только злоумышленников, которые могут воспользоваться их данными. Они также не хотят, чтобы об их занятиях в интернете узнали друзья, семья или коллеги. Однако 68% опрошенных согласны с тем, что полностью сохранить приватность в сети невозможно.

Опрос «Лаборатории Касперского» проводился с ноября 2018 года по январь 2019 по всему миру. Из России в нём участвовали 1014 человек.