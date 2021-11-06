Цифра дня: Сколько россиян считают «чёрную пятницу» обманом?

Портал SuperJob провёл опрос среди россиян и узнал, как они относятся к распродажам в рамках «чёрной пятницы».

65% опрошенных ответили, что не верят в «чёрную пятницу» и считают ее обманом покупателей.14% респондентов сказали, что во время распродажи можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Чаще всего акции доверяют молодые люди до 24 лет (31%), реже всего — россияне старше 45 лет (8%).

При этом 69% респондентов не собираются покупать товары в «чёрную пятницу». На покупки готовы 12%. Что интересно, средний бюджет на покупки в «чёрную пятницу» составляет 18 500 рублей. В основном люди планируют покупать одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты (8%).