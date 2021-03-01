Цифра дня: Сколько россиян считают коронавирус биологическим оружием?

Социологи «Левада-центра» провели в феврале опрос и выяснили, что 64% считают коронавирус формой биологического режима. Они убеждены, что вирус был создан искусственно.

Как уточняют исследователи, версия об искусственном происхождении коронавируса доминирует во всех возрастных группах. Но более популярна она среди старшего поколения. В возрастной категории 40-54 года процент людей, верящих в искусственное происхождение вируса, составил 71. В том, что коронавирус возник естественным путём, убеждены 23%. Больше всего их среди людей в возрасте 18-24 года.

Кроме того, специалисты узнали, что 56% россиян не боятся заразиться коронавирусом. Также снижается число людей, готовых вакцинироваться «Спутником V». В феврале 2021 года 62% опрошенных были не готовы на это.