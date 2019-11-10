Цифра дня: Сколько россиян сидят в соцсетях во время обеденных перерывов?

Сервис доставки еды Delivery Club и компания ResearchMe провели исследование обеденных привычек россиян. Специалисты узнали, как люди предпочитают проводить время на перерывах.

38% опрошенных рассказали, что во время перерыва в офисе листают ленты социальных сетей или общаются в них со своими друзьями. Почти столько же (40%) респондентов ответили, что на обеде предпочитают общаются со своими коллегами. Наиболее популярны соцсети среди россиян в возрасте от 18 до 34 лет.

Также опрошенные, рассказывая о занятиях во время обеденного перерыва, упомянули звонки по телефону (26%), чтение новостей в СМИ (19%) и просмотр фильмов, сериалов или роликов (18%). Рабочими вопросами в свободный час занимаются только 14% россиян.

В исследовании участвовали более 4000 совершеннолетних интернет-пользователей из всех федеральных округов России.