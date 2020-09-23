Цифра дня: Сколько россиян уже месяц не пользовались интернетом?

Исследовательская компания Mediascope сообщила, сколько россиян не пользуются интернетом в последние 30 дней. Процент оказался значительным. Эксперты говорят, что многие жители страны не имеют доступа в интернет из-за бедности.

Специалисты Mediascope в течение года каждый день опрашивают по случайной выборке более 38 тысяч россиян. Один из главных вопросов: «Пользовались ли вы хотя бы раз за последние 30 дней интернетом?».

За июль-август 2020 года с интернетом не сталкивались 26,8 млн россиян в возрасте старше 12 лет. Поскольку в проекте было опрошено 122,4 млн человек, можно сделать вывод, что интернетом не пользуются почти 22% населения. Отмечается, что в исследовании не были задействованы военнослужащие по призыву и заключённые.

В основном это пожилые люди — почти 20,9 млн человек в возрасте от 55 лет. Также эксперты говорят, что среди тех, кто не пользуется интернетом, много людей с ограниченными возможностями. В целом, среди молодых людей в сети не сидят либо консерваторы (например, верующие), либо бедные. Эксперты отмечают, что у многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона.