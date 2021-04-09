Россияне оказались против цифрового рубля

Опрос показал, что 14% россиян точно будут пользоваться цифровым рублём. 36% на этот вопрос ответили «скорее да». 38% опрошенных негативно относятся к введению цифрового рубя, а 22% из них заявили, что точно не будут им пользоваться.

Опрос проводили среди 1,6 тысячи россиян в 140 населённых пунктах в 70 регионах страны.

Эксперты предположили, что часть населения не захочет использовать цифровую валюту из-за привычки пользоваться наличными и недоверия к технологиям и банковской системе.