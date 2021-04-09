Наука и технологии
Сегодня в 12:07
Россияне оказались против цифрового рубля
Причём значительная часть
В 2022 году в России начнутся тесты цифрового рубля. Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково—РЭШ» опросил россиян и узнал, сколько человек выступают против внедрения цифровой валюты.
Опрос показал, что 14% россиян точно будут пользоваться цифровым рублём. 36% на этот вопрос ответили «скорее да». 38% опрошенных негативно относятся к введению цифрового рубя, а 22% из них заявили, что точно не будут им пользоваться.
Опрос проводили среди 1,6 тысячи россиян в 140 населённых пунктах в 70 регионах страны.
Эксперты предположили, что часть населения не захочет использовать цифровую валюту из-за привычки пользоваться наличными и недоверия к технологиям и банковской системе.