Цифра дня: Сколько россиян за переход на четырёхдневную рабочую неделю?

Опрос портала Superjob показал, сколько россиян не против перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Таких стало меньше, чем было в прошлом году. Люди стали опасаться снижения зарплаты в случае сокращения рабочей недели.

Результатами опроса поделилось издание РБК. В прошлом году аналогичное исследование показало, что переход на четырёхдневку поддерживают 49% россиян. Теперь же их доля снизилась до 40%. 37% респондентов высказались против сокращения рабочей недели.

Люди стали реже верить в то, что смогут справляться за четыре дня с тем же объёмом работы, который выполняют за пять дней. Увеличить интенсивность работы готовы 65% опрошенных (было 76%).

Меньше всего хотят четырёхдневку респонденты с зарплатой выше 80 тысяч рублей. Они боятся снижения доходов.