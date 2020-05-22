Цифра дня: Сколько сайтов о коронавирусе являются мошенническими?

Благодаря работе антивирусных программ и решений «Лаборатории Касперского» стало известно, сколько сайтов о коронавирусе являются мошенническими.

Об этом рассказал ведущий антивирусный эксперт компании Сергей Голованов. По его словам, в апреле было заблокировано 75% сайтов в доменной зоне .RU про коронавирус и пандемию. Они были классифицированы как мошеннические.

Кроме того, Голованов упомянул, что за последние несколько месяцев шансы встретить вредоносную программу увеличились на 6%. К числу вредоносных интернет-ресурсов прибавилось 35% от прежнего количества.

По сравнению с февралём выросло число атак шифровальщиков — так называют программы, которые шифруют файлы, чтобы ими нельзя было воспользоваться, а затем требуют выкуп. Злоумышленники также используют текущую новостную повестку для фишинга.