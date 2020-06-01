Цифра дня: Сколько сотовых салонов могут закрыться в России после пандемии коронавируса?

Издание TelecomDaily провело опрос среди представителей мобильного ритейла и выяснило, сколько сотовых салонов могут закрыться в России после пандемии коронавируса.

В опросе участвовали собственники и руководители торговых точек, а также их менеджеры. Почти 85% респондентов заявили, что могут закрыться до 30% салонов. Привести к этому могут снижение покупательского трафика (61,5%), сокращение денежного потока (50%) и отказ арендодателей предоставлять скидки или рассрочку (48%).

Как сказано в пресс-релизе TelecomDaily, большинство опрошенных считают, что после снятия режима самоизоляции покупательский трафик не вырастет, а даже сократится. Из-за падения платёжеспособности, высокого уровня неопределённости и тревожности, а также из-за роста цен на устройства.

Кроме того, 58% респондентов прогнозируют, что на восстановление рынка уйдут один-два года.