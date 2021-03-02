Цифра дня: Сколько сотрудников российских компаний предпочитают пиратский контент?

Разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан» провёл опрос среди сотрудников и руководителей российских компаний. Оказалось, что более половины из них предпочитают скачивать пиратский контент.

51,8% опрошенных заявили, что при выборе между покупкой медиаконтента или его бесплатным скачиванием на пиратских сайта они выбирают второй вариант. 41,3% рассказали, что выборочно скачивают пиратский контент, и только 6,9% покупают его.

Чаще всего люди скачивают на пиратских сайтах фильмы и сериалы (31,9%), музыку (26%), книги (21%), видеоигры (10,8%) и программы (10,3%). Причина такому выбору — попытка сэкономить. Также 37,7% респондентов сообщили, что предпочитают экономить на мобильной технике, и тоже 37,3% — на домашней технике.