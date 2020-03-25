Цифра дня: Сколько современного вооружения получили сухопутные войска России за восемь лет?

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу выступил в Совете Федерации и рассказал, сколько современного вооружения получили сухопутные войска России за восемь лет.

Как оказалось, с 2012 года сухопутным войскам передали более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники. Также Шойгу отметил, что завершилось масштабное перевооружение всех ракетных бригад на комплекс «Искандер». Основная задача этого комплекса — уничтожение систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны вероятного противника.

Помимо этого, Воздушно-космические силы (ВКС) и авиация флота России получили за эти восемь лет более 1400 самолётов и вертолётов. Что касается Военно-морского флота (ВМФ), то ему передали более 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.