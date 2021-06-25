Цифра дня: Сколько современной боевой техники будет в российской армии к 2022 году?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения и техники в Вооружённых силах России только вырастет к концу 2021 года.

Её доля будет доведена до 71,6%. По словам Шойгу, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идёт опережающими темпами. «На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%», — рассказал министр обороны.

Также Шойгу на заседании коллегии военного ведомства поручил обеспечить приоритетное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения, системы управления войсками и роботизированной техники.

Недавно министр обороны также заявил, что Россия будет расширять линейку военных роботов. В войсках даже появится первое подразделение боевых беспилотников.