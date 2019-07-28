Цифра дня: Сколько современных вооружений в Военно-морском флоте России?

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в Военно-морском флоте достигла показателя более 62%. И его нужно приумножать.

Информацией президент поделился во время торжественного приёма, посвящённого Дню ВМФ. «Наш долг — преумножить могущество Военно-морского флота России: надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты», — отметил Путин. Развитие вооружения улучшит безопасность России и её граждан, по мнению президента.

Для развития же нужно использовать передовые наработки российских учёных, инженеров и конструкторов. Задачи, которые сейчас решает ВМФ России, требуют современных знаний и навыков.

Путин также напомнил, что Россия обладает самой протяжённой в мире морской границей и флотом с богатой историей.

Фото: «РИА Новости»