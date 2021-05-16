Цифра дня: Сколько спутников запустил Илон Маск для интернета?

Сегодня компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в очередной раз запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками для проекта глобального интернета Starlink. Всего на орбите теперь находятся более 1600 таких аппаратов.

Стоит отметить, что у конкурентов Starlink пока на орбиту запущены гораздо меньшее количество спутников. Например, у проекта OneWeb насчитывается 182 аппарата из 648. В будущем SpaceX может запустить ещё 1197 спутников, но и это не предел.

Ранее астрономы пожаловались на запуск аппаратов Starlink. Дело в том, что они находятся на орбите очень близко друг к другу и отражают солнечный свет. Всё это приводит к уменьшению видимости звёзд на небе, а значит мешает астрономическим наблюдениям. SpaceX пошла навстречу учёным и пытается изменить характеристики аппаратов, чтобы уменьшить их негативное влияние.