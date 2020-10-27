Цифра дня: Сколько стоит подписка на интернет Илона Маска?

Сегодня мы писали, что приложение проекта Starlink — спутникового интернета Илона Маска — появилось в магазине App Store. Теперь стало известно, сколько стоит подписка на сервис (в бета-версии).

Бета-тестеры Starlink сообщили, что получили официальные сообщения от проекта с подробностями. В письме участников предупредили, что во время бета-тестирования интернет будет работать со скоростью 50-150 Мбит/сек. Пинг будет составлять 20-40 мс. Также пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда подключения не будет совсем. Тем не менее, работа Starlink будет улучшаться по мере запуска новых спутников.

Оборудование для интернета (фазированные антенные решётки + треноги для установки + Wi-Fi роутер) обойдётся в $499. Месячная подписка же будет стоить $99.