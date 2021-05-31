Цифра дня: Сколько студентов засыпали перед экраном ноутбука на удалённых лекциях?

Компания Honor провела исследование среди владельцев ноутбуков в России и узнала, как ими пользовались студенты во время дистанционного обучения.

61% опрошенных рассказали, что не раз подключались к онлайн-занятиям из нестандартных мест: общественного транспорта или машины, с улицы, из кафе и даже из туалета. Девушки рассказали, что после перехода на дистанционное обучение стали чаще встречаться с друзьями (17%) и убираться дома (24%), а вот парни стали больше играть в компьютерные игры (19%) или приставку (10%).

Почти треть опрошенных призналась, что боялась возникновения технических неполадок в работе ноутбуков, которые раскроют секреты посторонним. Девушки, например, опасались случайно показаться голыми, а юноши — быть заснятыми на веб-камеру.

Почти 8 из 10 студентов сообщили, что во время лекций выключали камеру и отходили от ноутбука. 43% опрошенных и вовсе могли уснуть перед экраном.

Дополнительные выводы из исследования можно посмотреть ниже: