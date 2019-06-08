Цифра дня: Сколько тонн пластика попадает в Мировой океан ежегодно?

Сегодня, во Всемирный день океанов, пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) рассказала, сколько тонн пластика оказывается в Мировом океане ежегодно.

По информации WWF, это количество колеблется между 5 и 12 миллионами тонн. Среднее число — 9,5 миллионов. Так или иначе, это огромные цифры. Известно, например, что микропластик, составляющий треть всего мусора в океане, образует мусорные острова. От этого страдают, в первую очередь, животные, обитающие в океане. WWF рассказывает, что 90% популяций крупных рыб уже никогда не восстановятся до прежней численности.

Фонд также напомнил о негативном влиянии изменения климата. Из-за этого, в частности, с лица Земли исчезают коралловые рифы. За последние десятилетия планета потеряла уже половину от их прежнего количества.