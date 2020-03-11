Цифра дня: Сколько турецких дронов сбили российские ракетные комплексы на вооружении у Сирии?

СМИ сообщили, сколько турецких дронов сбили российские ракетные комплексы «Бук-М2Э» на вооружении у Сирии за время острой фазы идлибского конфликта.

Как пишет «Военное обозрение», большинство атак беспилотников было отражено. Успехом противовоздушная оборона Сирии обязана зенитно-ракетных комплексам «Бук-М2Э». Из них за время обострения конфликта было выпущено 25 ракет. При этом поражены были 20 турецких беспилотных летательных аппаратов. Три ракеты не попали по целям, а ещё две — самоликвидировались.

Что интересно, турецкие военные утверждают, будто потеряли только 12 дронов. Госслужащий Турции также рассказал журналистам, что в Идлибе Анкара впервые воспользовалась новой тактикой под условным названием «рой дронов».

Стоит отметить, что в Сирии Турция использует оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 и многоцелевые аппараты TAI Anka.