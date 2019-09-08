Цифра дня: Сколько участков для электронного голосования откроют в России в следующем году?

Сегодня в стране проходит единый день голосования. В Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где гражданам не нужно использовать бумажные бюллетени и ручку. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказала, что такие цифровые участки в 2020 году появятся по всей стране.

Их общее количество составит 2,5 тысячи. «Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», — отметила глава ЦИК.

Ещё один представитель комиссии сообщил, что цифровые участки надёжно защищены от взлома. «Эта система абсолютно автономна, и, как ее взломать, я не знаю, это невозможно сделать», — заявил он.