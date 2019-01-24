Цифра дня: Сколько вложит Россия в освоение космоса за три года?

Вчера прошло совещание в правительстве о финансово-экономическом состоянии госкорпорации «Роскосмос» и её подведомственных организаций. На ней премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил основные задачи в космической сфере на ближайшие годы

По словам Медведева, в ближайшие годы государство инвестирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объём бюджетного финансирования на ближайшие три года – более 515 млрд рублей.

Медведев отметил: «Эти деньги должны быть эффективно использованы для наращивания наших орбитальных возможностей, создания носителя сверхтяжёлого класса и выполнения программы пилотируемых полётов». Также Медведев призвал «заканчивать с прожектёрством» и «перестать болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», а вместо это работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке.