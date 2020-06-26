Цифра дня: Сколько военной техники представят на форуме «Армия-2020»?

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, сколько единиц военной техники и вооружения представят на форуме «Армия-2020».

По его словам, на мероприятии более тысячи отечественных и иностранных компаний презентуют свыше 25 тысяч единиц военной техники и оружия. А почти 700 единиц поучаствуют в динамическом, демонстрационном показе. Россия тоже покажет свои новейшие разработки.

Напомним, форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук. Мероприятия охватят все военные округа и Северный флот. Кроме того, впервые одновременно с форумом пройдёт открытие Армейских международных игр и «Танкового биатлона». На мероприятие пригласили глав оборонных ведомств 133 стран и официальные делегации государств.