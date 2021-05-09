Цифра дня: Сколько военной техники участвовало в параде Победы?

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве уже завершился парад Победы. Стало известно, сколько военной техники в нём участвовало.

По сведениям агентства ТАСС, в столице в механизированной колонне прошли более б 190 единиц военной и специальной техники, не только современной, но и исторической. В небе можно было увидеть 23 вертолёта и 53 самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

По традиции проход открыли танки Т-34. Также на параде можно было увидеть бронемашины «Тайфун-ВДВ, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», робототехнические комплексы «Уран-9», танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Были представлены и «Панцирь-С», и С-400. Что касается воздушной части парада, то там можно было наблюдать современные истребители Су-35С, самолёты МиГ-31К с современными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», истребители пятого поколения Су-57. Конечно, это далеко не весь список техники.