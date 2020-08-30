Цифра дня: Сколько всего россиян пользуются интернетом?

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин рассказал, сколько всего россиян пользуются интернетом. Оказалось, что почти треть жителей страны не являются пользователями сети.

По словам Волина, из 145 млн жителей России интернетом пользуются около 100 млн человек. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов», пишет издание «РИА Новости».

Волин сообщил, что часть тех, кто не «сидит» в интернете, — это дети и пожилые люди. Также к сети не имеют доступа жители населённых пунктов, в которые «интернет просто не пришёл».

Недавно аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» выяснило, что домашним проводным интернетом во втором квартале 2020 года в России пользовались 33,9 млн человек.