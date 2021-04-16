Цифра дня: Сколько всего тираннозавров жило на Земле?

Учёные из Калифорнийского университета Беркли подсчитали, сколько тираннозавров всего жили на Земле. Оказалось, что на планете сменилось 127 тысяч поколений этих динозавров.

Исследователи говорят, что тираннозавры существовали в Северной Америке на протяжении от 1,2 до 3,6 млн лет. При это в поколениях динозавров всегда было немного особей — примерно две на площадь размером с город Вашингтон.

Несмотря на то, что палеонтологи смогли найти лишь около сотни окаменелостей тираннозавров, всего на Земле их жило около 2,5 млрд. По крайней мере такую величину учёные назвали наиболее вероятной. Правда, общий разбег значений у исследователей получился таким: от 140 млн до 42 млрд.