Цифра дня: Сколько взрослых россиян не пользуются интернетом?

Вчера стало известно, что аудитория рунета в 2019 году выросла с 91 млн до 94,4 млн человек. Причём за счёт новых пользователей-пенсионеров. Тем не менее, ещё много взрослых жителей страны не пользуются интернетом.

Опрос аналитического агентства GfK показал, что каждый пятый взрослый россиянин (24 млн человек) не является пользователем интернета. Специалисты также выяснили, почему люди не пользуются сетью.

48,4% опрошенных заявили, что интернет их либо не интересует, либо в нём нет необходимости. Что интересно, в 2018 году такой ответ дали больше людей — 55%.

35,7% респондентов признались, что не умеют пользоваться интернетом. У 14,1% нет устройств для выхода в сеть — компьютера, ноутбука или смартфона. 5% считают, что стоимость услуг слишком высока. 1,6% не пользуются интернетом из принципа.

Опрос GfK проводился во всех регионах России, в нём участвовали 2106 человек старше 16 лет.