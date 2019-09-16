Цифра дня: Сколько «Яндекс» заплатит российской антимонопольной службе за незаконную рекламу?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намеревается добиться выплаты штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей от компаний «Яндекс» и FastSert. Первая распространяла рекламу услуг, хотя права предоставлять эти услуги вторая не имела.

С декабря 2018 года FastSert публиковала через «Яндекс.Директ» рекламу сайта с предложением оформить сертификаты на различную продукцию. Проблема в том, что FastSert не находится в реестре аккредитованных лиц, и потому не имеет права предоставлять такие услуги.

«Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет», — поясняет ФАС.

За это и «Яндексу», и FastSert грозит штраф. Распространение рекламы же нужно будет прекратить.