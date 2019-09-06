Цифра дня: Сколько заплатит Facebook любому, кто создаст программу для распознавания поддельных видео?

Facebook объявила конкурс по разработке технологии, способной распознавать поддельные, или deepfake, видео. В ближайшем будущем фейки могут стать настоящей проблемой.

Об этом компания сообщила в своём блоге. Конкурс проводится совместно с Microsoft и несколькими университетами. Называется он Deepfake Detection Challenge. Начнётся в конце 2019 года и продлится до марта 2020. Участвовать в конкурсе сможет любой желающий (ну, конечно, нужно иметь навыки разработчика). Facebook создаст специальные видео с лицами актёров в качестве базы для разработчиков. Пообещала, слава богу, не использовать данные пользователей соцсетей.

Победителя, создавшего программу для «определения и предотвращения» распространения deepfake-видео, выберет, внимание, алгоритм. Авторы лучших решений получат деньги. Призовой фонд конкурса равен $10 миллионам.

На фото пример deepfake-видео. Нейросеть заменила лицо Киану Ривза на лицо Уилла Смита в отрывке фильма «Матрица».