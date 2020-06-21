Цифра дня: Сколько зарабатывали сервисы для обхода блокировки Telegram в России?

Создатели сервисов для обхода блокировки Telegram в России рассказали журналистам, сколько зарабатывали на проектах. А также объяснили, почему не будут закрываться.

С журналистами vc.ru беседовали создатели t-do.ru, tmtr.me и ttttt.me. Они рассказали, что стоимость содержания сервисов переадресации составляет меньше 7000 рублей в месяц. Например, у ttttt.me расходы равны примерно 1000 рублей.

Основной метод монетизации для таких сервисов — размещение рекламных баннеров на странице переадресации. Ежемесячная рекламная выручка сервисов переадресации может превышать 200 тысяч рублей. Например, в 2018 году на пике популярности размещение небольшого баннера могло стоить до 10 тысяч рублей при трафике в 200 тысяч человек в сутки. Также способом заработка для создателей сервисов была их продажа.

Сервисы переадресации не планируют закрываться. С помощью ttttt.me, например, пользователи публикуют ссылки, чтобы собирать статистику Telegram-каналов и подтверждать трафик.