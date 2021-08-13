Цифра дня: Сколько зарабатывают пиратские сайты в год?

Аналитики изучили шесть тысяч пиратских сайтов и приложений и узнали, каков их заработок за год.

Сообщается, что сайты зарабатывают благодаря крупным рекламодателям, в числе которых Google, Facebook и Amazon. Такие ресурсы публикуют нелицензионные программы и занимаются нелегальным стримингом, то есть показывают пиратские копии фильмов.

По информации аналитиков, крупные компании обеспечивают 4% рекламы на пиратских сайтах и 24% рекламы в приложениях. В основном такая реклама носит форму кликбейта — так называют веб-контент, целью которого является получение дохода в ущерб качеству или точности информации.

Недавно специалисты Group-IB рассказали, что пираты научились обходить удаление ссылок на сайты из поисковой выдачи. Они автоматически создают их дубли.