Цифра дня: Сколько зарегистрированных дронов будет в России к 2021 году?

Недавно в России вступил в силу закон об обязательной регистрации беспилотников максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов. Эксперты подсчитали, сколько таких аппаратов будет зарегистрировано в стране в течение ближайших двух лет.

По словам генерального директора ассоциации «Аэронет», число таких дронов в реестре достигнет 20-25 тысяч штук к 2021 году. Учётом беспилотников занимается Росавиация. Все россияне в течение 30 дней после покупки аппарата должны обратиться в организацию для регистрации.

По данным Росавиации, к середине октября на учёт было поставлено уже более 1,5 тысячи беспилотников. Заявлений на регистрацию с 27 сентября по 20 октября было получено 3197 штук. Из них 31 Росавиация отказала, в основном из-за некорректного заполнения.

Сообщается, что большая часть заявлений принадлежала тем владельцам, которые используют дроны для бизнеса. Любители же, скорее всего, будут ждать интернет-регистрации, чтобы не «бегать с бумагами».