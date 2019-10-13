Цифра дня: Сколько жителей России будут иметь доступ к интернету через пять лет?

Сейчас примерно 75-78% населения России имеют доступ к интернету. Это довольно высокий показатель. Тем не менее, через пять лет он станет только выше.

Свой прогноз дал президент «Ростелекома». По его словам, уже через пять лет 92-93% жителей страны смогут выходить в интернет.

«Россия сильно отличается от многих других крупных стран и даже материков, тем что у нас уже сегодня проникновение фиксированного интернета, мобильного интернета находится на очень высоком уровне», — добавил глава компании.

Он также отметил, что в ближайшие 15 лет альтернативы передаче больших объёмов данных по оптическим каналам не появится.

ТАСС напоминает, что по данным Минкомсвязи, за первое полугодие 2019 количество россиян, пользующихся фиксированным интернетом, составило более 32 млн человек, а число пользователей мобильного интернета — 135,1 млн.