Цифра дня: У скольких пользователей каршеринга в России есть личный автомобиль?

Журналисты «Коммерсанта» поговорили с вице-мэром и главой департамента транспорта Москвы и узнали, как жители столицы используют каршеринг.

Авторы материала спросили у вице-мэра, является ли проблемой то, что машины каршеринга занимают резидентные места на парковках. Собеседник рассказал, что специалисты проводили анализ с целью выяснить, кто оставляет каршеринговые автомобили у жилых домов. Оказалось, что 75% таких машин (по данным на конец сентября 2019 года) используют собственно местные жители. Личные авто они, например, ставят в гараж, и пользуются каршерингом для удобства.

Ещё одно исследование департамента показало, что у 70% пользователей каршеринговых сервисов есть личный автомобиль, а у некоторых даже два. Большинству работающих людей экономически выгоднее пользоваться услугами краткосрочной аренды.