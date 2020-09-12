Цифра дня: У скольких программистов в России нет специального образования?

Ozon опросил более 700 IT-специалистов со всей страны в преддверии Дня программиста. Выяснилось, у скольких программистов нет профильного высшего образования.

Лишь у 30% опрошенных оказалось специальное образование. То есть у 70% программистов его нет. А треть — и вовсе самоучки. Сообщается также, что каждый пятый IT-специалист пришёл в отрасль, окончив курсы.

Помимо этого, из опроса стало ясно, что большинство программистов не называют решающим фактором при выборе специальности высокую зарплату. Почти половина сразу пошли в IT, не работая до этого в других сферах.

Средний возраст специалистов — 22-28 лет. Из опрошенных Ozon программистов только 21% были женщинами. Большинство из респондентов занимаются разработкой.