Цифра дня: У скольких россиян снизилась зарплата за год?

18,3% россиян считают, что их заработная плата снизилась за последний год, а 41,4% уверены, что нагрузка на работе только увеличилась.

Эти данные опубликовал Институт социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в своём ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Согласно результатам мониторинга, у 60% населения России материальное положение не изменилось, у 27% — ухудшилось, и только 12% заявили, что стали жить лучше. Кроме того, россияне считают, что экономическая ситуация в стране подвержена скорее негативной динамике.

Данные же говорят, что за первый квартал 2019 года реальные доходы населения сократились на 2,3% по сравнению с аналогичными периодом в предыдущем году.