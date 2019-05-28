Цифра дня: Во сколько обойдутся запуски российских ракет?

Правительство России раскрыло стоимость запусков российских ракет в 2019-2021 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

В документе указано: «Совокупная стоимость запусков ракет космического назначения в указанный период составит 259,4 млрд рублей, в том числе: в 2019 году - 72,0 млрд рублей, в 2020 году - 93,7 млрд рублей, в 2021 году - 93,6 млрд рублей».

Согласно российской космической программе на 2012-2020 годы в 2019 году предусмотрены запуски 19 аппаратов.

В текущем году планируется запустить четыре пилотируемых корабля «Союз», один из которых уже стартовал в марте, три грузовых корабля «Прогресс», включая один состоявшийся старт в апреле, шесть спутников «Глонасс», один из которых был запущен 27 мая, обсерваторию «Спектр РГ», спутник «Метеор», аппарат связи «Экспресс», два спутника «Гонец-М» и один «Электро-Л».