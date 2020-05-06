Цифра дня: Во сколько раз чаще россияне стали заходить на сайты мошенников?

«Лаборатория Касперского» рассказала журналистам, во сколько раз чаще россияне стали заходить на сайты мошенников в начале 2020 года.

Как пишет издание «Известия», количество переходов пользователей на поддельные сайты выросло в десять раз — до 15 млн. А само количество таких ресурсов увеличилось в два раза в первом квартале 2020 по сравнению с тем же периодом годом ранее. Всего эксперты «Лаборатории Касперского» нашли около 10 тысяч мошеннических сайтов.

В компании считают, что резкий рост поддельных ресурсов может объясняться пандемией коронавирусной инфекции. Из-за неё россияне стали больше времени проводить дома и «сидеть» в интернете. Да и сама тема пандемии эксплуатируется мошенниками. В частности, мошеннические ресурсы маскируются под сайты для продажи медицинских масок или страницы со статистической информацией по COVID-19.