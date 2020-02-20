Цифра дня: Во сколько раз расширилась 4G-сеть Билайна за два года?

Пресс-служба оператора сотовой связи Билайна сообщила, во сколько раз расширилась 4G-сеть компании за последние два года.

Как оказалось, за этот период было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всё остальное время работы Билайна. Таким образом оператор расширил сеть четвёртого поколения в два раза.

По данным компании, в 2019 трафик в сети 4G вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. В целом же, за два последних года нагрузка на сеть четвёртого поколения увеличилась в четыре раза.

Также Билайн рассказал, что выросла доля клиентов с 4G-смартфонами — более чем в 1,5 раза за два года. Это случилось, в том числе, из-за того, что покрытие появилось на тех территориях, где раньше его не было. Кроме того, по информации оператора, увеличились и средние скорости доступа в мобильный интернет — на 33%.