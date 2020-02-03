Цифра дня: Во сколько раз сеть 6G окажется быстрее 5G?

Специально для Министерства науки и технологий Китая эксперты подсчитали возможную скорость передачи данных по сетям шестого поколения. Что интересно, пока даже 5G-инфраструктура развёрнута не везде.

Тем не менее, эксперты уже зрят в светлое будущее. По их подсчётам, скорость передачи данных по 6G-сетям может достигнуть 1 ТБ/с или 1000 ГБ/с или 8000 Гбит/с. А это в 8000 раз больше скорости в сетях 5G.

Стоит держать в уме то, что это лишь теоретические выкладки. На практике скорость передачи данных по сетям 6G может оказаться гораздо ниже. Но разница в сравнении с 5G всё равно должна быть очень заметной. Эксперты утверждают, что по 6G можно будет за одну секунду скачать 142 часа высококачественного видео.