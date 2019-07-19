Цифра дня: Во сколько раз вырастет рынок искусственного мяса к 2030 году?

Всего через 10 лет рынок искусственного мяса станет полноценной частью сельского хозяйства. В США он, например, вырастет более чем в 18 раз и будет оцениваться в $85 миллиардов вместо нынешних $4,6.

Это подсчитал швейцарский финансовый холдинг UBS. Под искусственным мясом понимаются продукты, созданные из растительного белка, например, соевого. Эксперт UBS отмечает, что 20 лет назад такие продукты считались смешным увлечением мелких предприятий, а сегодня это уже быстро развивающаяся отрасль.

Рост их популярности во многом обусловлен распространением моды на экологичный образ жизни. Как пишет UBS, популярность заменителей мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов может сократить выбросы парниковых газов. Кроме того, такие продукты «не требуют убийства животных».