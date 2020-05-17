Цифра дня: Во сколько раз выросли продажи одежды в интернете в России?

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon провела исследование и выяснила, во сколько раз выросли продажи одежды в интернете в России в мае.

Сообщается, что в этом месяце онлайн-продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза по сравнению с годом ранее. Специалисты считают, что причиной тому стали тёплая погода и надежды на скорое ослабление режима самоизоляции.

Из исследования видно, что чаще всего россияне приобретают футболки — их продажи в этом месяце выросли на 709%. Также увеличились продажи шорт (+612%), платьев (+234%), сандалий (+122%).

Кроме того, оказалось, что женщины, несмотря на ситуацию, активно покупают купальники. Продажи женских моделей выросли на 90% год к году.

Правда, режим самоизоляции пока никто не отменял, и, видимо, потому растут продажи и домашней одежды — в семь раз.