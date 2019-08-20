Цифра дня: Во сколько раз выросло в России количество махинаций с электронными платежами?

За последние полгода в России резко выросло количество дел о мошенничестве с электронными платежами. Это, например, хищение денег с использованием украденной или подделанной банковской карты, но без снятия с неё наличных.

В первой половине 2019 года количество таких зарегистрированных дел (статья 159.3 УК) достигло 6613. Это почти в 8 раз больше, чем за тот же период в прошлом году. Данные сообщает РБК, ссылаясь на МВД России.

Наказание по статье 159.3 УК составляет до 10 лет лишения свободы. Под статью попадают случаи хищения денег через украденную или подделанную карту, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина. Получить карту злоумышленники могут самыми разными способами: найти её, отобрать или украсть у жертвы. Карты могут подделывать как целиком, так и частично.