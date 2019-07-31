Цифра дня: Во сколько США обошёлся сбитый Ираном беспилотник?

20 июня в районе Ормузского пролива Иран сбил ракетой американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. США продолжает подсчитывать ущерб от этого инцидента. Теперь стало ясно, что в данную сумму включена не только стоимость самого аппарата.

Событие стало причиной для отказа Индии от от заключения военного контракта на поставку Вашингтоном беспилотников RQ-4 Global Hawk. Таким образом, предварительная сумма ущерба оказалась равна $6 миллиардам.

Аналитики рассказывают, что Индия восприняла поражение американского беспилотника столь критично потому, что знает: на вооружении у Пакистана есть системы противовоздушной обороны с более значительной дальностью. А это значит, что RQ-4 может оказаться практически бесполезен. Как пишет «Военно-промышленный курьер», в Вашингтоне ситуацию пока никак не прокомментировали.