Цифра дня: За сколько минут можно взломать систему для онлайн-голосования на выборах в Москве?

Известный криптограф Пьеррик Годри (Pierrick Gaudry) заявил, что система шифрования данных, которая будет использоваться для электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму, совсем небезопасна. Взломать её можно менее чем за полчаса.

При этом московское правительство уже признало, что хакерские атаки могут стать головной болью во время выборов. Эксперт уверен, что киберпреступники обязательно воспользуются найденной уязвимостью.

Надёжность системы проверяли на сайте для разработчиков Github. Ознакомившись с исходным кодом, один французский исследователь выяснил, что публичный ключ шифрования системы слишком короткий. Из-за этого вычислить приватный ключ можно примерно за 20 минут.

К чему это может привести? Годри говорит, что к ситуации, когда выбор всех избирателей, проголосовавших через электронную систему, станет публично известен до объявления итогов. А это нарушит главный принцип тайного голосования.

Представители власти Москвы уже прокомментировали заявление и сообщили, что отчасти согласны с Годри. Они также отметили, что скоро длина ключа будет увеличена.