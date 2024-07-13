Цифровая индустрия Британии достигла 10-летнего минимума в росте числа рабочих мест

Согласно последним данным Управления национальной статистики, рост числа рабочих мест в цифровом секторе в прошлом году составил всего 0,3 %, что стало самым низким показателем с 2013 года.

Напротив, общая занятость в экономике Великобритании за тот же период росла более чем в два раза быстрее, что свидетельствует о диспропорции, вызывающей опасения за "здоровье технологической отрасли". Кроме того, заработки работников цифрового сектора, включая программистов и технических консультантов, выросли минимально.

Питер Кайл, недавно назначенный министром науки, инноваций и технологий в лейбористском правительстве, признал эти проблемы. В своем заявлении для Bloomberg Кайл подчеркнул приверженность правительства "возрождению цифровой экономики", указав на ее "нереализованный потенциал", несмотря на текущий спад.