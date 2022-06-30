Цифровой рубль могут узаконить как третью форму денег уже в этом году

Рассчитываем на то, что к концу года, осенью будем активно работать над тем, чтобы узаконить цифровой рубль, прописать это как третью форму денег у нас в стране, и вот этот цифровой рубль как раз и будет выполнять (функцию, – прим. ред.) средства платежа, обслуживания, финансового оборота в распределенном реестре