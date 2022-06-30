Цифровой рубль могут узаконить как третью форму денег уже в этом году

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Цифровой рубль могут узаконить как третью форму денег уже в этом годуОсенью начнутся работы по этому вопросу
Осенью будет идти активная работа по узакониванию цифрового рубля в качестве третьей формы денег, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Рассчитываем на то, что к концу года, осенью будем активно работать над тем, чтобы узаконить цифровой рубль, прописать это как третью форму денег у нас в стране, и вот этот цифровой рубль как раз и будет выполнять (функцию, – прим. ред.) средства платежа, обслуживания, финансового оборота в распределенном реестре
Анатолий Аксаков
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку
По его словам, вчера завершилось заседание комитета по финансовому рынку, где рассматривались поправки в закон о цифровых финансовых активах, которые, как объяснил Аксаков, позволят “более активно выпускать эти новые инструменты для российского рынка”, сообщает ТАСС.