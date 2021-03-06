Цифровую контрацепцию без презервативов и таблеток впервые узаконили

Приложение разработала немецкая компания BioWink. Для Clue Birth Control разработчики в 2019 году приобрели алгоритм Dynamic Optimal Timing (Dot). Чтобы пользоваться системой, нужно регулярно вводить даты первого дня менструации. Алгоритм рассчитывает индивидуальные особенности цикла с помощью байесовского моделирования. В итоге программа выдаёт интервалы с высоким и низким риском забеременеть при незащищённом сексе. Со временем результаты становятся более персонализированными.

Компания заявляет, что эффективность метода достигает от 92% до 97%. Приложение проверили в клинических испытаниях. FDA разрешило использовать его женщинам в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями.

Продажи Clue Birth Control в США начнутся в 2021 году.