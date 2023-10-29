Цифровые экранные дверцы холодильников в магазинах подверглись критике

Дж. Б. Кроуфорд, инженер по профессиональным услугам из компании GitLab, раскритиковал эти экраны. Он сетует на то, что некогда прозрачные стеклянные двери превратились в «непроницаемые черные пустоты», мешающие прямому обзору товаров. Walgreens столкнулась с судебным иском со стороны Cooler Screens, которая утверждает, что аптечная сеть препятствует внедрению этой технологии.

Walgreens утверждает, что технические проблемы с цифровыми экранами приводили к сбоям в работе с покупателями, включая замерзание или потемнение экранов, некорректное отображение товаров, расхождение цен и даже возгорание.

Тем не менее, компания Kroger, например, намерена расширить использование экранов Cooler Screens в своих магазинах, несмотря на скептическое мнение Кроуфорда.

Но стоит помнить, что у инноваций всегда есть свои критики, поскольку некоторые люди с трудом воспринимают новые технологии.